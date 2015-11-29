Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Сергей Котов
№16
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
13:00
Оренбург
4 : 1
Арсенал
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
13:00
был в запасе
Оренбург
4
Арсенал
1
был в запасе
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
Арсенал
1 : 2
Томь
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Томь
2
минуты: 1' - 90'
20.11.2015
20 нояб. 2015
пт
16:00
Тосно
2 : 3
Арсенал
20.11.2015
20 нояб. 2015
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
1 : 3
Арсенал
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Армавир
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
18:00
Арсенал
2 : 1
Зенит-2
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
18:00
Факел
3 : 1
Арсенал
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:00
Арсенал
4 : 1
Спартак-2
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
4
Спартак-2
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
14:00
КАМАЗ
0 : 1
Арсенал
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
19:00
Арсенал
1 : 0
Балтика
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
Сибирь
3 : 0
Арсенал
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
3
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Волга
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Волга
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Сокол
1 : 1
Арсенал
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
СКА-Хабаровск
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
20:00
Арсенал
1 : 0
Луч
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
Арсенал
1 : 2
Тюмень
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
15:00
Енисей
0 : 2
Арсенал
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
15:00
минуты: 1' - 89'
Енисей
0
Арсенал
2
минуты: 1' - 89'
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
Арсенал
1 : 1
Волгарь
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
18:30
Шинник
0 : 4
Арсенал
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Арсенал
4
минуты: 1' - 90'
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
Арсенал
0 : 3
Оренбург
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Оренбург
3
минуты: 1' - 90'
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
16:45
Томь
1 : 3
Арсенал
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
16:45
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
Показать все игры