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Максим Зюзин
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2012/2013
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
Луч
2 : 1
КАМАЗ
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
КАМАЗ
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
20:00
Балтика
3 : 0
Луч
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
20:00
минуты: 1' - 61'
Балтика
3
Луч
0
минуты: 1' - 61'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
8:00
Луч
0 : 3
Сибирь
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
8:00
минуты: 54' - 90'
Луч
0
Сибирь
3
минуты: 54' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
19:00
Волга
1 : 0
Луч
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
19:00
был в запасе
Волга
1
Луч
0
был в запасе
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
7:00
Луч
2 : 3
Сокол
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
7:00
был в запасе
Луч
2
Сокол
3
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
15:00
Тюмень
1 : 0
Луч
27'
27'
27'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 61'
Тюмень
1
Луч
0
минуты: 1' - 61'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
Луч
2 : 2
Енисей
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
был в запасе
Луч
2
Енисей
2
был в запасе
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
18:00
Волгарь
4 : 1
Луч
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
18:00
был в запасе
Волгарь
4
Луч
1
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
9:00
Луч
1 : 1
Шинник
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
14:00
Оренбург
2 : 0
Луч
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 66'
Оренбург
2
Луч
0
минуты: 1' - 66'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
Луч
0 : 3
Томь
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 71'
Луч
0
Томь
3
минуты: 1' - 71'
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
19:00
Тосно
0 : 2
Луч
26'
26'
26'
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
19:00
26'
минуты: 1' - 81'
Тосно
0
Луч
2
минуты: 1' - 81'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
20:00
Арсенал
1 : 0
Луч
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
20:00
минуты: 53' - 90'
Арсенал
1
Луч
0
минуты: 53' - 90'
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
Зенит-2
3 : 1
Луч
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 88' - 90'
Зенит-2
3
Луч
1
минуты: 88' - 90'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
Луч
1 : 0
Байкал
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 46'
Луч
1
Байкал
0
минуты: 1' - 46'
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
Факел
2 : 0
Луч
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
минуты: 64' - 90'
Факел
2
Луч
0
минуты: 64' - 90'
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
12:00
Луч
1 : 1
Спартак-2
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
12:00
был в запасе
Луч
1
Спартак-2
1
был в запасе
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Луч
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
17:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Луч
1
был в запасе
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
12:00
Луч
2 : 2
Балтика
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
27.07.2015
27 июля 2015
пн
16:00
Сибирь
2 : 0
Луч
27.07.2015
27 июля 2015
пн
16:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
2
Луч
0
минуты: 1' - 46'
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