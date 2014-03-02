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Сулейман Диавара
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2.03.2014
2 марта 2014
вс
22:59
ПСЖ
2 : 0
Марсель
2.03.2014
2 марта 2014
вс
22:59
был в запасе
ПСЖ
2
Марсель
0
был в запасе
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
22:59
Монако
2 : 0
Марсель
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Монако
2
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
22:59
Лион
2 : 2
Марсель
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
22:00
Марсель
1 : 2
ПСЖ
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
22:00
был в запасе
Марсель
1
ПСЖ
2
был в запасе