Стефан Мбиа
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
20 мая 1986 (34) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 21:30
Кан
2 : 1
Тулуза
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
Кан
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
5.12.2018 5 дек. 2018 ср 21:00
Реймс
0 : 1
Тулуза
5.12.2018 5 дек. 2018 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:00
Тулуза
0 : 3
Монпелье
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Монпелье
3
минуты: 1' - 90'
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:00
Нант
4 : 0
Тулуза
37'
37'
37'
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
4
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
Ренн
1 : 1
Тулуза
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
был в запасе
Ренн
1
Тулуза
1
был в запасе