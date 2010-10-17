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Франко Семиоли
№77
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Сампдория
2 : 1
Фиорентина
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
16:00
Болонья
1 : 1
Сампдория
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
Сампдория
0 : 0
Удинезе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 72'
Сампдория
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 72'
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Кальяри
0 : 0
Сампдория
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 89' - 90'
Кальяри
0
Сампдория
0
минуты: 89' - 90'
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
21:45
Сампдория
1 : 2
Наполи
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 72'
Сампдория
1
Наполи
2
минуты: 1' - 72'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
Ювентус
3 : 3
Сампдория
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 68'
Ювентус
3
Сампдория
3
минуты: 1' - 68'
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Сампдория
2 : 0
Лацио
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90'