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Матч-центр
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Кевин Нолан
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2008/2009
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
Вест Хэм
3 : 4
Борнмут
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Вест Хэм
3
Борнмут
4
минуты: 1' - 46'
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
был в запасе
9.08.2015
9 авг. 2015
вс
15:30
Арсенал
0 : 2
Вест Хэм
9.08.2015
9 авг. 2015
вс
15:30
минуты: 79' - 90'
Арсенал
0
Вест Хэм
2
минуты: 79' - 90'