Андрей Кузнецов
№91
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.03.2018 4 марта 2018 вс 14:00
Тюмень
0 : 0
Нижний Новгород
4.03.2018 4 марта 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90'
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 13:00
Сибирь
1 : 0
Ротор
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 13:00
был в запасе
Сибирь
1
Ротор
0
был в запасе
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 14:00
Ротор
1 : 2
Тюмень
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2017 8 нояб. 2017 ср 14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
8.11.2017 8 нояб. 2017 ср 14:00
был в запасе
Ротор
0
Сочи
0
был в запасе
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 14:00
Ротор
1 : 1
Шинник
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
7.10.2017 7 окт. 2017 сб 14:00
Ротор
1 : 2
Нижний Новгород
7.10.2017 7 окт. 2017 сб 14:00
был в запасе
Ротор
1
Нижний Новгород
2
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:00
минуты: 90' - 90'
Луч
1
Ротор
1
минуты: 90' - 90'
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
Ротор
2 : 1
Кубань
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
минуты: 90' - 90'
Ротор
2
Кубань
1
минуты: 90' - 90'
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
Авангард
0 : 0
Ротор
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
был в запасе
Авангард
0
Ротор
0
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 18:00
Факел
2 : 0
Ротор
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 18:00
был в запасе
Факел
2
Ротор
0
был в запасе
6.09.2017 6 сент. 2017 ср 16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
6.09.2017 6 сент. 2017 ср 16:00
был в запасе
Ротор
4
Зенит-2
1
был в запасе
2.09.2017 2 сент. 2017 сб 13:00
Енисей
1 : 0
Ротор
2.09.2017 2 сент. 2017 сб 13:00
был в запасе
Енисей
1
Ротор
0
был в запасе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 17:00
Спартак-2
2 : 2
Ротор
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 17:00
был в запасе
Спартак-2
2
Ротор
2
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 17:00
Тамбов
2 : 1
Ротор
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 17:00
был в запасе
Тамбов
2
Ротор
1
был в запасе
9.08.2017 9 авг. 2017 ср 17:00
Оренбург
2 : 2
Ротор
9.08.2017 9 авг. 2017 ср 17:00
был в запасе
Оренбург
2
Ротор
2
был в запасе
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
Тюмень
1 : 1
Ротор
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
был в запасе
Тюмень
1
Ротор
1
был в запасе
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90'
8.07.2017 8 июля 2017 сб 16:00
Химки
3 : 0
Ротор
8.07.2017 8 июля 2017 сб 16:00
был в запасе
Химки
3
Ротор
0
был в запасе