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Андрей Кузнецов
№91
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2012/2013
4.03.2018
4 марта 2018
вс
14:00
Тюмень
0 : 0
Нижний Новгород
4.03.2018
4 марта 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Ротор
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Ротор
0
был в запасе
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Ротор
1 : 2
Тюмень
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
был в запасе
Ротор
0
Сочи
0
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 1
Шинник
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 2
Нижний Новгород
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Ротор
1
Нижний Новгород
2
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
минуты: 90' - 90'
Луч
1
Ротор
1
минуты: 90' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Ротор
2 : 1
Кубань
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Ротор
2
Кубань
1
минуты: 90' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
Авангард
0 : 0
Ротор
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
был в запасе
Авангард
0
Ротор
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Факел
2 : 0
Ротор
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
был в запасе
Факел
2
Ротор
0
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
был в запасе
Ротор
4
Зенит-2
1
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Ротор
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
1
Ротор
0
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
17:00
Спартак-2
2 : 2
Ротор
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
17:00
был в запасе
Спартак-2
2
Ротор
2
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
Тамбов
2 : 1
Ротор
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
был в запасе
Тамбов
2
Ротор
1
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
Оренбург
2 : 2
Ротор
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
был в запасе
Оренбург
2
Ротор
2
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Ротор
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
был в запасе
Тюмень
1
Ротор
1
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
Химки
3 : 0
Ротор
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
был в запасе
Химки
3
Ротор
0
был в запасе