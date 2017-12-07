Руслан Ротань
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.12.2017 7 дек. 2017 чт 21:00
Славия
0 : 1
Астана
7.12.2017 7 дек. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Славия
0
Астана
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Вильярреал
2 : 2
Славия
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
был в запасе
Вильярреал
2
Славия
2
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 18:00
Астана
1 : 1
Славия
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Астана
1
Славия
1
минуты: 1' - 90'