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Матч-центр
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Руслан Ротань
№29
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
21:00
Славия
0 : 1
Астана
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Славия
0
Астана
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Вильярреал
2 : 2
Славия
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
был в запасе
Вильярреал
2
Славия
2
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
18:00
Астана
1 : 1
Славия
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Астана
1
Славия
1
минуты: 1' - 90'