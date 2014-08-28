Днепр

Днепр
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Страна
Украина
Стадион
Днепр-Арена
Тренер
Мирон Маркевич
М. Маркевич
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Результаты

Таблица

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Результаты
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 20:00
Хайдук
0 : 0
Днепр
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 20:00
4 раунд
Хайдук
0
Днепр
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
20.08.2014 20 авг. 2014 ср 19:00
Днепр
2 : 1
Хайдук
20.08.2014 20 авг. 2014 ср 19:00
4 раунд
Днепр
2
Хайдук
1
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
06.08.2014 06 авг. 2014 ср 21:00
Копенгаген
2 : 0
Днепр
06.08.2014 06 авг. 2014 ср 21:00
3 раунд
Копенгаген
2
Днепр
0
Лига чемпионов , 3 раунд
30.07.2014 30 июля 2014 ср 19:00
Днепр
0 : 0
Копенгаген
30.07.2014 30 июля 2014 ср 19:00
3 раунд
Днепр
0
Копенгаген
0
Лига чемпионов , 3 раунд
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