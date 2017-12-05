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Антон Каниболоцкий
№1
Вратарь
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Команда
Карабах
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
5.12.2017
5 дек. 2017
вт
22:45
Рома
1 : 0
Карабах
5.12.2017
5 дек. 2017
вт
22:45
был в запасе
Рома
1
Карабах
0
был в запасе
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
20:00
Карабах
0 : 4
Челси
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
20:00
был в запасе
Карабах
0
Челси
4
был в запасе
31.10.2017
31 окт. 2017
вт
22:45
Атлетико
1 : 1
Карабах
31.10.2017
31 окт. 2017
вт
22:45
был в запасе
Атлетико
1
Карабах
1
был в запасе
18.10.2017
18 окт. 2017
ср
19:00
Карабах
0 : 0
Атлетико
18.10.2017
18 окт. 2017
ср
19:00
был в запасе
Карабах
0
Атлетико
0
был в запасе
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
19:00
Карабах
1 : 2
Рома
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
19:00
был в запасе
Карабах
1
Рома
2
был в запасе
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
Челси
6 : 0
Карабах
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
был в запасе
Челси
6
Карабах
0
был в запасе