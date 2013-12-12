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Владимир Приёмов
№80
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
ПСВ
0 : 1
Черноморец
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
был в запасе
ПСВ
0
Черноморец
1
был в запасе
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Черноморец
2 : 1
Динамо
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 28' - 90'
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 28' - 90'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
Лудогорец
1 : 1
Черноморец
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
Лудогорец
1
Черноморец
1
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Черноморец
0 : 1
Лудогорец
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 81'
Черноморец
0
Лудогорец
1
минуты: 1' - 81'
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
Черноморец
0 : 2
ПСВ
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 83' - 90'
Черноморец
0
ПСВ
2
минуты: 83' - 90'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Динамо
1 : 2
Черноморец
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Черноморец
2
минуты: 1' - 90'