Металлист

Харьков
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Украина
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ОСК Металлист
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Александр Призетко
А. Призетко
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Результаты
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 19:00
Металлист
1 : 0
Рух
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 19:00
4 раунд
Металлист
1
Рух
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 19:00
Рух
0 : 0
Металлист
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 19:00
4 раунд
Рух
0
Металлист
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
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