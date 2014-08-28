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Результаты
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 19:00
Металлист
1 : 0
Рух
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 19:00
4 раунд
Металлист
1
Рух
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 19:00
Рух
0 : 0
Металлист
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 19:00
4 раунд
Рух
0
Металлист
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 19:00
Эсбьерг
2 : 2
Рух
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 19:00
3 раунд
Эсбьерг
2
Рух
2
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
31.07.2014 31 июля 2014 чт 19:00
Рух
0 : 0
Эсбьерг
31.07.2014 31 июля 2014 чт 19:00
3 раунд
Рух
0
Эсбьерг
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:00
Вадуц
0 : 0
Рух
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:00
2 раунд
Вадуц
0
Рух
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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