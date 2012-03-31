Михал Пападопулос
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2012 31 марта 2012 сб 13:00
Волга
2 : 0
Ростов
31.03.2012 31 марта 2012 сб 13:00
минуты: 48' - 90'
Волга
2
Ростов
0
минуты: 48' - 90'
25.03.2012 25 марта 2012 вс 13:00
Ростов
2 : 1
Спартак-Нальчик
25.03.2012 25 марта 2012 вс 13:00
минуты: 90' - 90'
Ростов
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 90' - 90'
17.03.2012 17 марта 2012 сб 15:30
Ахмат
1 : 0
Ростов
17.03.2012 17 марта 2012 сб 15:30
минуты: 60' - 90'
Ахмат
1
Ростов
0
минуты: 60' - 90'
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:30
был в запасе
Ростов
1
Крылья Советов
0
был в запасе
5.03.2012 5 марта 2012 пн 17:30
Краснодар
1 : 0
Ростов
5.03.2012 5 марта 2012 пн 17:30
был в запасе
Краснодар
1
Ростов
0
был в запасе
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 13:15
Ростов
1 : 1
Амкар
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 13:15
был в запасе
Ростов
1
Амкар
1
был в запасе
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:30
Ростов
3 : 1
Томь
70'
70'
70'
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:30
70'
минуты: 58' - 90'
Ростов
3
Томь
1
минуты: 58' - 90'
5.11.2011 5 нояб. 2011 сб 13:00
Ростов
2 : 1
Томь
5.11.2011 5 нояб. 2011 сб 13:00
минуты: 90' - 90'
Ростов
2
Томь
1
минуты: 90' - 90'
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 16:00
Рубин
1 : 1
Ростов
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 16:00
минуты: 78' - 90'
Рубин
1
Ростов
1
минуты: 78' - 90'
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 14:00
Ростов
1 : 3
Зенит
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 14:00
был в запасе
Ростов
1
Зенит
3
был в запасе
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 15:15
Краснодар
2 : 0
Ростов
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 15:15
был в запасе
Краснодар
2
Ростов
0
был в запасе
1.10.2011 1 окт. 2011 сб 14:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
1.10.2011 1 окт. 2011 сб 14:30
минуты: 72' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
0
минуты: 72' - 90'
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 15:15
Амкар
0 : 1
Ростов
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 15:15
минуты: 89' - 90'
Амкар
0
Ростов
1
минуты: 89' - 90'
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 13:00
Ростов
1 : 1
ЦСКА
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 13:00
был в запасе
Ростов
1
ЦСКА
1
был в запасе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 15:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Ростов
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 15:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
0
Ростов
1
был в запасе
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 19:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 19:00
минуты: 68' - 90'
Ростов
1
Анжи
1
минуты: 68' - 90'
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Ростов
1 : 2
Кубань
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
был в запасе
Ростов
1
Кубань
2
был в запасе