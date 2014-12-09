Эрик Абидаль
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.12.2014 9 дек. 2014 вт 22:45
Олимпиакос
4 : 2
Мальме
9.12.2014 9 дек. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
4
Мальме
2
минуты: 1' - 90'
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
Атлетико
4 : 0
Олимпиакос
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Атлетико
4
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90'
4.11.2014 4 нояб. 2014 вт 22:45
Ювентус
3 : 2
Олимпиакос
4.11.2014 4 нояб. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Олимпиакос
2
минуты: 1' - 90'
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
Олимпиакос
1 : 0
Ювентус
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2014 1 окт. 2014 ср 21:45
Мальме
2 : 0
Олимпиакос
1.10.2014 1 окт. 2014 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Мальме
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Олимпиакос
3 : 2
Атлетико
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
3
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'