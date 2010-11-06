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Александр Евстафьев
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
16:00
Шинник
0 : 0
Сочи
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
16:00
минуты: 1' - 89'
Шинник
0
Сочи
0
минуты: 1' - 89'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
Сочи
1 : 1
Урал
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 81'
Сочи
1
Урал
1
минуты: 1' - 81'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
57'
57'
57'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
минуты: 1' - 73'
Сочи
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 73'
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Сочи
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сочи
60'
60'
60'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Волга
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Химки
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
Сочи
0 : 0
Кубань
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
минуты: 1' - 88'
Сочи
0
Кубань
0
минуты: 1' - 88'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
9'
9'
9'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
9'
минуты: 1' - 53'
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
минуты: 1' - 53'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
6:00
Луч
1 : 0
Сочи
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
6:00
минуты: 1' - 83'
Луч
1
Сочи
0
минуты: 1' - 83'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
17:30
Сочи
2 : 0
Салют
44'
44'
44'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
17:30
минуты: 1' - 49'
Сочи
2
Салют
0
минуты: 1' - 49'
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
Сочи
1 : 0
Авангард
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 79'
Сочи
1
Авангард
0
минуты: 1' - 79'
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 38' - 90'
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 38' - 90'
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сочи
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 78'
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 1' - 78'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:30
Авангард
0 : 1
Химки
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:30
минуты: 75' - 90'
Авангард
0
Химки
1
минуты: 75' - 90'
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Салют
1 : 2
Химки
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 90' - 90'
Салют
1
Химки
2
минуты: 90' - 90'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:00
Химки
1 : 3
Ротор
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:00
был в запасе
Химки
1
Ротор
3
был в запасе
23.06.2010
23 июня 2010
ср
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
23.06.2010
23 июня 2010
ср
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Химки
1
был в запасе
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
был в запасе
Химки
0
Краснодар
0
был в запасе
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
Динамо
1 : 1
Химки
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
был в запасе
Динамо
1
Химки
1
был в запасе
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