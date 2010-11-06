Александр Евстафьев
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
6.11.2010 6 нояб. 2010 сб 14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
6.11.2010 6 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2010 3 нояб. 2010 ср 16:00
Шинник
0 : 0
Сочи
3.11.2010 3 нояб. 2010 ср 16:00
минуты: 1' - 89'
Шинник
0
Сочи
0
минуты: 1' - 89'
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:00
Сочи
1 : 1
Урал
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:00
минуты: 1' - 81'
Сочи
1
Урал
1
минуты: 1' - 81'
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
57'
57'
57'
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 15:30
минуты: 1' - 73'
Сочи
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 73'
6.10.2010 6 окт. 2010 ср 17:00
КАМАЗ
2 : 0
Сочи
6.10.2010 6 окт. 2010 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2010 3 окт. 2010 вс 16:00
Волга
3 : 0
Сочи
60'
60'
60'
3.10.2010 3 окт. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Волга
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Химки
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:30
Сочи
0 : 0
Кубань
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:30
минуты: 1' - 88'
Сочи
0
Кубань
0
минуты: 1' - 88'
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
9'
9'
9'
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 11:00
9'
минуты: 1' - 53'
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
минуты: 1' - 53'
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 6:00
Луч
1 : 0
Сочи
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 6:00
минуты: 1' - 83'
Луч
1
Сочи
0
минуты: 1' - 83'
3.09.2010 3 сент. 2010 пт 17:30
Сочи
2 : 0
Салют
44'
44'
44'
3.09.2010 3 сент. 2010 пт 17:30
минуты: 1' - 49'
Сочи
2
Салют
0
минуты: 1' - 49'
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 17:30
Сочи
1 : 0
Авангард
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 17:30
минуты: 1' - 79'
Сочи
1
Авангард
0
минуты: 1' - 79'
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 38' - 90'
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 38' - 90'
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Ротор
1 : 2
Сочи
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 78'
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 1' - 78'
2.08.2010 2 авг. 2010 пн 18:30
Авангард
0 : 1
Химки
2.08.2010 2 авг. 2010 пн 18:30
минуты: 75' - 90'
Авангард
0
Химки
1
минуты: 75' - 90'
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:00
Салют
1 : 2
Химки
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:00
минуты: 90' - 90'
Салют
1
Химки
2
минуты: 90' - 90'
9.07.2010 9 июля 2010 пт 18:00
Химки
1 : 3
Ротор
9.07.2010 9 июля 2010 пт 18:00
был в запасе
Химки
1
Ротор
3
был в запасе
23.06.2010 23 июня 2010 ср 17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
23.06.2010 23 июня 2010 ср 17:00
был в запасе
Мордовия
2
Химки
1
был в запасе
15.06.2010 15 июня 2010 вт 19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010 15 июня 2010 вт 19:00
был в запасе
Химки
0
Краснодар
0
был в запасе
4.06.2010 4 июня 2010 пт 18:00
Динамо
1 : 1
Химки
4.06.2010 4 июня 2010 пт 18:00
был в запасе
Динамо
1
Химки
1
был в запасе
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