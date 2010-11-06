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Андрей Степанов
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Эстония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Ротор
0 : 1
Химки
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:30
Волгарь
2 : 2
Химки
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:30
был в запасе
Волгарь
2
Химки
2
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
Химки
0 : 3
Мордовия
59'
59'
59'
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
минуты: 1' - 80'
Химки
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 80'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Химки
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
Химки
2 : 2
Динамо
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
минуты: 62' - 90'
Химки
2
Динамо
2
минуты: 62' - 90'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
18:00
Химки
1 : 1
Шинник
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Химки
1
Шинник
1
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Химки
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:30
Балтика
3 : 1
Химки
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
3
Химки
1
минуты: 1' - 90'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:30
Авангард
0 : 1
Химки
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:30
был в запасе
Авангард
0
Химки
1
был в запасе
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Салют
1 : 2
Химки
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
был в запасе
Салют
1
Химки
2
был в запасе
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:00
Химки
1 : 3
Ротор
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:00
был в запасе
Химки
1
Ротор
3
был в запасе
6.07.2010
6 июля 2010
вт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
6.07.2010
6 июля 2010
вт
18:00
был в запасе
Химки
1
Волгарь
1
был в запасе
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
был в запасе
Химки
0
Краснодар
0
был в запасе
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
Динамо
1 : 1
Химки
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
был в запасе
Динамо
1
Химки
1
был в запасе
1.06.2010
1 июня 2010
вт
17:30
Шинник
0 : 0
Химки
1.06.2010
1 июня 2010
вт
17:30
был в запасе
Шинник
0
Химки
0
был в запасе
13.05.2010
13 мая 2010
чт
14:30
Иртыш
0 : 0
Химки
13.05.2010
13 мая 2010
чт
14:30
был в запасе
Иртыш
0
Химки
0
был в запасе
10.05.2010
10 мая 2010
пн
14:00
Урал
0 : 2
Химки
10.05.2010
10 мая 2010
пн
14:00
был в запасе
Урал
0
Химки
2
был в запасе
2.05.2010
2 мая 2010
вс
17:00
Химки
1 : 0
Волга
2.05.2010
2 мая 2010
вс
17:00
был в запасе
Химки
1
Волга
0
был в запасе
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
Химки
0 : 2
КАМАЗ
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
минуты: 1' - 84'
Химки
0
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 84'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
Химки
0 : 1
Кубань
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
был в запасе
Химки
0
Кубань
1
был в запасе
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