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Лисандро Лопес
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
12.05.2013
12 мая 2013
вс
22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
12.05.2013
12 мая 2013
вс
22:00
минуты: 64' - 90'
Лион
0
ПСЖ
1
минуты: 64' - 90'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:59
Лион
0 : 0
Марсель
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 81'
Лион
0
Марсель
0
минуты: 1' - 81'
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
22:59
ПСЖ
1 : 0
Лион
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
1
Лион
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
22:00
Лион
0 : 2
Бордо
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
22:00
Лилль
1 : 1
Лион
80'
80'
80'
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
22:00
80'
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Лион
1
минуты: 1' - 90'