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Матея Кежман
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
6.12.2011
6 дек. 2011
вт
22:45
Барселона
4 : 0
БАТЭ
6.12.2011
6 дек. 2011
вт
22:45
минуты: 77' - 90'
Барселона
4
БАТЭ
0
минуты: 77' - 90'
23.11.2011
23 нояб. 2011
ср
21:00
БАТЭ
0 : 1
Виктория
23.11.2011
23 нояб. 2011
ср
21:00
минуты: 77' - 90'
БАТЭ
0
Виктория
1
минуты: 77' - 90'
1.11.2011
1 нояб. 2011
вт
20:00
БАТЭ
1 : 1
Милан
1.11.2011
1 нояб. 2011
вт
20:00
был в запасе
БАТЭ
1
Милан
1
был в запасе
19.10.2011
19 окт. 2011
ср
21:45
Милан
2 : 0
БАТЭ
19.10.2011
19 окт. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 71'
Милан
2
БАТЭ
0
минуты: 1' - 71'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
21:45
БАТЭ
0 : 5
Барселона
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 56'
БАТЭ
0
Барселона
5
минуты: 1' - 56'
13.09.2011
13 сент. 2011
вт
21:45
Виктория
1 : 1
БАТЭ
13.09.2011
13 сент. 2011
вт
21:45
минуты: 1' - 76'
Виктория
1
БАТЭ
1
минуты: 1' - 76'