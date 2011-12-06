Матея Кежман
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.12.2011 6 дек. 2011 вт 22:45
Барселона
4 : 0
БАТЭ
6.12.2011 6 дек. 2011 вт 22:45
минуты: 77' - 90'
Барселона
4
БАТЭ
0
минуты: 77' - 90'
23.11.2011 23 нояб. 2011 ср 21:00
БАТЭ
0 : 1
Виктория
23.11.2011 23 нояб. 2011 ср 21:00
минуты: 77' - 90'
БАТЭ
0
Виктория
1
минуты: 77' - 90'
1.11.2011 1 нояб. 2011 вт 20:00
БАТЭ
1 : 1
Милан
1.11.2011 1 нояб. 2011 вт 20:00
был в запасе
БАТЭ
1
Милан
1
был в запасе
19.10.2011 19 окт. 2011 ср 21:45
Милан
2 : 0
БАТЭ
19.10.2011 19 окт. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 71'
Милан
2
БАТЭ
0
минуты: 1' - 71'
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 21:45
БАТЭ
0 : 5
Барселона
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 56'
БАТЭ
0
Барселона
5
минуты: 1' - 56'
13.09.2011 13 сент. 2011 вт 21:45
Виктория
1 : 1
БАТЭ
13.09.2011 13 сент. 2011 вт 21:45
минуты: 1' - 76'
Виктория
1
БАТЭ
1
минуты: 1' - 76'