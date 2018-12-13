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Лента
Матч-центр
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Душан Баста
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
18 авг. 1984 (35) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2012/2013
2011/2012
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Лацио
1 : 2
Айнтрахт
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Лацио
1
Айнтрахт
2
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Айнтрахт
4 : 1
Лацио
36'
36'
36'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
4
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Лацио
2 : 1
Аполлон
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Аполлон
1
минуты: 1' - 90'