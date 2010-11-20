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Дмитрий Парфенов
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
2009
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Анжи
1 : 2
Сатурн
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Сатурн
2
минуты: 1' - 90'
12.11.2010
12 нояб. 2010
пт
18:00
Сатурн
2 : 2
Амкар
12.11.2010
12 нояб. 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Сатурн
2
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
5.11.2010
5 нояб. 2010
пт
16:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сатурн
5.11.2010
5 нояб. 2010
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
2
Сатурн
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
18:30
Сатурн
1 : 1
ЦСКА
51'
51'
51'
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Сатурн
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
17:30
Сатурн
1 : 0
Ахмат
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Сатурн
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
13:00
Томь
2 : 2
Сатурн
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Сатурн
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
19:45
минуты: 1' - 90'
Сатурн
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
14:00
Зенит
6 : 1
Сатурн
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 58'
Зенит
6
Сатурн
1
минуты: 1' - 58'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
18:30
Сатурн
3 : 2
Динамо
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Сатурн
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:30
Спартак
2 : 1
Сатурн
53'
53'
53'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Сатурн
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:30
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Сатурн
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
17:30
Рубин
2 : 0
Сатурн
74'
74'
74'
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Сатурн
0
минуты: 1' - 90'
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
18:30
Сатурн
0 : 2
Ростов
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
18:30
был в запасе
Сатурн
0
Ростов
2
был в запасе
8.08.2010
8 авг. 2010
вс
15:30
Сибирь
0 : 1
Сатурн
8.08.2010
8 авг. 2010
вс
15:30
был в запасе
Сибирь
0
Сатурн
1
был в запасе
25.07.2010
25 июля 2010
вс
15:30
Амкар
0 : 1
Сатурн
25.07.2010
25 июля 2010
вс
15:30
был в запасе
Амкар
0
Сатурн
1
был в запасе