Александр Сапета
№41
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 июня 1989 (30) лет
Рост
183
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.07.2019 7 июля 2019 вс 15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
7.07.2019 7 июля 2019 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 1' - 90'