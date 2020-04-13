Александр Сапета
№41
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Возраст
31
Рост
183
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты
#Футбол
13 апреля 2020, 09:10