Дмитрий Кудинов
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
минуты: 84' - 90'
Сочи
0
Оренбург
1
минуты: 84' - 90'
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 6:30
минуты: 80' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
минуты: 80' - 90'
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
минуты: 1' - 72'
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 72'
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
Торпедо
2 : 0
Сочи
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 17:00
Салют
1 : 1
Сочи
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 16:00
Сочи
1 : 1
Луч
79'
79'
79'
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 17:00
Балтика
2 : 1
Сочи
3'
3'
3'
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 16:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 16:00
минуты: 1' - 46'
Оренбург
2
Сочи
1
минуты: 1' - 46'
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
28.07.2013 28 июля 2013 вс 14:00
Енисей
2 : 1
Сочи
28.07.2013 28 июля 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Сочи
1 : 0
Сибирь
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2013 18 июля 2013 чт 18:00
Сочи
0 : 0
Спартак-Нальчик
66'
66'
66'
18.07.2013 18 июля 2013 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
минуты: 39' - 90'
Мордовия
4
Сочи
1
минуты: 39' - 90'
7.07.2013 7 июля 2013 вс 15:00
Сочи
0 : 1
Арсенал
7.07.2013 7 июля 2013 вс 15:00
был в запасе
Сочи
0
Арсенал
1
был в запасе