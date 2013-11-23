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Дмитрий Кудинов
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
минуты: 84' - 90'
Сочи
0
Оренбург
1
минуты: 84' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
минуты: 80' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
минуты: 80' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
минуты: 1' - 72'
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 72'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
Торпедо
2 : 0
Сочи
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
17:00
Салют
1 : 1
Сочи
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
Сочи
1 : 1
Луч
79'
79'
79'
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
17:00
Балтика
2 : 1
Сочи
3'
3'
3'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
минуты: 1' - 46'
Оренбург
2
Сочи
1
минуты: 1' - 46'
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
14:00
Енисей
2 : 1
Сочи
28.07.2013
28 июля 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
Сочи
1 : 0
Сибирь
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
Сочи
0 : 0
Спартак-Нальчик
66'
66'
66'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
13.07.2013
13 июля 2013
сб
17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
13.07.2013
13 июля 2013
сб
17:00
минуты: 39' - 90'
Мордовия
4
Сочи
1
минуты: 39' - 90'
7.07.2013
7 июля 2013
вс
15:00
Сочи
0 : 1
Арсенал
7.07.2013
7 июля 2013
вс
15:00
был в запасе
Сочи
0
Арсенал
1
был в запасе