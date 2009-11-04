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Владислав Лунгу
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
4.11.2009
4 нояб. 2009
ср
14:00
Носта
3 : 1
Шинник
4.11.2009
4 нояб. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Носта
3
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
14:00
Балтика
3 : 0
Носта
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
3
Носта
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
Носта
1 : 2
Металлург
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Носта
1
Металлург
2
минуты: 1' - 90'
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
14:00
Носта
2 : 2
Салют
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Носта
2
Салют
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
15:00
Носта
1 : 1
Сибирь
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Носта
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:00
Носта
0 : 0
Урал
73'
73'
73'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Носта
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
8.09.2009
8 сент. 2009
вт
11:00
Чита
0 : 0
Носта
8.09.2009
8 сент. 2009
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Чита
0
Носта
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
15:00
Носта
1 : 2
КАМАЗ
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Носта
1
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
15:00
Носта
0 : 0
Волга
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Носта
0
Волга
0
минуты: 1' - 90'
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
17:00
Волгарь
1 : 1
Носта
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Носта
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
16:00
Анжи
4 : 1
Носта
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
4
Носта
1
минуты: 1' - 90'
9.08.2009
9 авг. 2009
вс
16:00
Носта
0 : 1
Черноморец
83'
83'
83'
9.08.2009
9 авг. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 87'
Носта
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 87'
6.08.2009
6 авг. 2009
чт
16:00
Носта
4 : 0
Краснодар
6.08.2009
6 авг. 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Носта
4
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
Носта
1 : 1
Витязь
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Носта
1
Витязь
1
минуты: 1' - 90'
9.07.2009
9 июля 2009
чт
16:00
Носта
0 : 1
Балтика
9.07.2009
9 июля 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Носта
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
6.07.2009
6 июля 2009
пн
17:30
Шинник
2 : 1
Носта
6.07.2009
6 июля 2009
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Носта
1
минуты: 1' - 90'
16.06.2009
16 июня 2009
вт
17:00
Металлург
0 : 1
Носта
89'
89'
89'
16.06.2009
16 июня 2009
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Металлург
0
Носта
1
минуты: 1' - 90'
13.06.2009
13 июня 2009
сб
19:00
Салют
2 : 0
Носта
65'
65'
65'
13.06.2009
13 июня 2009
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Салют
2
Носта
0
минуты: 1' - 90'
5.06.2009
5 июня 2009
пт
16:00
Носта
2 : 0
Луч
5.06.2009
5 июня 2009
пт
16:00
минуты: 67' - 90'
Носта
2
Луч
0
минуты: 67' - 90'
2.06.2009
2 июня 2009
вт
16:00
Носта
1 : 3
СКА-Хабаровск
2.06.2009
2 июня 2009
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Носта
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90'
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