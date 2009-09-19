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Давид Муджири
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:30
Локомотив
1 : 0
Солярис
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:30
был в запасе
Локомотив
1
Солярис
0
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
18:00
Локомотив
4 : 1
Кубань
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
18:00
был в запасе
Локомотив
4
Кубань
1
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
15:00
Локомотив
2 : 1
ЦСКА
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
15:00
был в запасе
Локомотив
2
ЦСКА
1
был в запасе
9.08.2009
9 авг. 2009
вс
15:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
9.08.2009
9 авг. 2009
вс
15:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Локомотив
3
был в запасе
25.07.2009
25 июля 2009
сб
16:15
Локомотив
1 : 1
Динамо
25.07.2009
25 июля 2009
сб
16:15
был в запасе
Локомотив
1
Динамо
1
был в запасе
19.07.2009
19 июля 2009
вс
15:00
Амкар
1 : 1
Локомотив
19.07.2009
19 июля 2009
вс
15:00
минуты: 1' - 75'
Амкар
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 75'
12.07.2009
12 июля 2009
вс
16:30
Локомотив
0 : 0
Томь
12.07.2009
12 июля 2009
вс
16:30
был в запасе
Локомотив
0
Томь
0
был в запасе
14.06.2009
14 июня 2009
вс
15:30
Сатурн
2 : 0
Локомотив
14.06.2009
14 июня 2009
вс
15:30
был в запасе
Сатурн
2
Локомотив
0
был в запасе
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
Локомотив
2 : 1
Спартак
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
был в запасе
Локомотив
2
Спартак
1
был в запасе
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
Рубин
2 : 0
Локомотив
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
был в запасе
Рубин
2
Локомотив
0
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
13:15
Локомотив
4 : 0
Ахмат
90'
90'
90'
16.05.2009
16 мая 2009
сб
13:15
90'
минуты: 78' - 90'
Локомотив
4
Ахмат
0
минуты: 78' - 90'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Солярис
0 : 0
Локомотив
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Солярис
0
Локомотив
0
был в запасе
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:30
Локомотив
1 : 0
Спартак-Нальчик
90'
90'
90'
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:30
минуты: 83' - 90'
Локомотив
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 83' - 90'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Кубань
1 : 0
Локомотив
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 20' - 90'
Кубань
1
Локомотив
0
минуты: 20' - 90'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
13:00
Локомотив
1 : 1
Зенит
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
13:00
был в запасе
Локомотив
1
Зенит
1
был в запасе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
13:00
ЦСКА
4 : 1
Локомотив
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
13:00
минуты: 75' - 90'
ЦСКА
4
Локомотив
1
минуты: 75' - 90'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
13:00
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 46'
Локомотив
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 46'
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
Ростов
1 : 1
Локомотив
90'
90'
90'
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Ростов
1
Локомотив
1
минуты: 81' - 90'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
16:30
Локомотив
1 : 1
Химки
14.03.2009
14 марта 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 79'
Локомотив
1
Химки
1
минуты: 1' - 79'