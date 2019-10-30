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Лента
Матч-центр
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Владимир Хозин
№29
Защитник
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Команда
Арарат-Армения
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 июля 1989 (30) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
2010/2011
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
19:00
Нижний Новгород
2 : 2
Шинник
61', 90'
61', 90'
61', 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
19:00
61', 90'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90'