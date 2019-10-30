Владимир Хозин
№29
Защитник
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Команда
Арарат-Армения
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 июля 1989 (30) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 19:00
Нижний Новгород
2 : 2
Шинник
61', 90'
61', 90'
61', 90'
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 19:00
61', 90'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90'