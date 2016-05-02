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Максим Бурченко
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2.05.2016
2 мая 2016
пн
17:00
Сокол
0 : 2
Оренбург
2.05.2016
2 мая 2016
пн
17:00
минуты: 1' - 67'
Сокол
0
Оренбург
2
минуты: 1' - 67'
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
16:00
Томь
2 : 1
Сокол
70'
70'
70'
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
16:00
минуты: 1' - 76'
Томь
2
Сокол
1
минуты: 1' - 76'
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
19:00
Сокол
3 : 2
Тосно
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
3
Тосно
2
минуты: 1' - 90'
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
Арсенал
0 : 0
Сокол
43'
43'
43'
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
19:00
Сокол
0 : 0
Зенит-2
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
19:00
минуты: 75' - 90'
Сокол
0
Зенит-2
0
минуты: 75' - 90'
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
9:00
Байкал
0 : 3
Сокол
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
9:00
минуты: 69' - 90'
Байкал
0
Сокол
3
минуты: 69' - 90'
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
Сокол
3 : 2
Факел
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
минуты: 58' - 90'
Сокол
3
Факел
2
минуты: 58' - 90'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:00
Спартак-2
4 : 3
Сокол
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:00
минуты: 1' - 56'
Спартак-2
4
Сокол
3
минуты: 1' - 56'
16.03.2016
16 марта 2016
ср
19:00
Сокол
0 : 0
КАМАЗ
16.03.2016
16 марта 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 48'
Сокол
0
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 48'
12.03.2016
12 марта 2016
сб
17:00
Балтика
0 : 0
Сокол
12.03.2016
12 марта 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 56'
Балтика
0
Сокол
0
минуты: 1' - 56'
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Сокол
2 : 0
Сибирь
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 71' - 90'
Сокол
2
Сибирь
0
минуты: 71' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:00
Сокол
0 : 0
Армавир
60'
60'
60'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Сокол
0
Армавир
0
минуты: 46' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Сокол
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 74' - 90'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 74' - 90'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
7:00
Луч
2 : 3
Сокол
75'
75'
75'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
7:00
минуты: 52' - 90'
Луч
2
Сокол
3
минуты: 52' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Волгарь
2 : 0
Сокол
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 32' - 90'
Волгарь
2
Сокол
0
минуты: 32' - 90'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
19:00
Сокол
0 : 1
Шинник
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 55'
Сокол
0
Шинник
1
минуты: 1' - 55'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:00
Оренбург
2 : 1
Сокол
86'
86'
86'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:00
минуты: 67' - 90'
Оренбург
2
Сокол
1
минуты: 67' - 90'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
Сокол
1 : 2
Томь
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
был в запасе
Сокол
1
Томь
2
был в запасе
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:00
Тосно
1 : 0
Сокол
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:00
минуты: 82' - 90'
Тосно
1
Сокол
0
минуты: 82' - 90'
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
17:00
Сокол
2 : 2
Спартак-2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
2
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90'
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