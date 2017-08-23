Энергомаш

Белгород
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Страна
Россия
Стадион
Энергомаш
Тренер
Виктор Навоченко
В. Навоченко
Лента
Состав
Результаты
Результаты
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 19:00
Энергомаш
0 : 1
Тамбов
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 19:00
1/32 финала
Энергомаш
0
Тамбов
1
Россия. Кубок , 1/32 финала
07.08.2017 07 авг. 2017 пн 18:00
Калуга
1 : 2
Энергомаш
07.08.2017 07 авг. 2017 пн 18:00
1/64 финала
Калуга
1
Энергомаш
2
Россия. Кубок , 1/64 финала
23.07.2017 23 июля 2017 вс 19:00
Энергомаш
1 : 0
Металлург
23.07.2017 23 июля 2017 вс 19:00
1/128 финала
Энергомаш
1
Металлург
0
Россия. Кубок , 1/128 финала
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