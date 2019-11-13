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Лента
Матч-центр
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Александр Ставпец
№61
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 июля 1989 (30) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2013/2014
2012/2013
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
19:30
Торпедо
0 : 2
Нижний Новгород
20'
20'
20'
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
19:30
20'
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
59'
59'
59'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:00
59'
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
1 : 1
Авангард
20'
20'
20'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
15:00
20'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
1
Авангард
1
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
54'
54'
54'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 60'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 1' - 60'