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Максим Поворов
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
16:00
Шинник
0 : 2
Динамо
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Шинник
0
Динамо
2
был в запасе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
14:45
Сибирь
1 : 1
Шинник
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
14:45
был в запасе
Сибирь
1
Шинник
1
был в запасе
31.03.2012
31 марта 2012
сб
12:00
Торпедо
1 : 1
Шинник
84'
84'
84'
31.03.2012
31 марта 2012
сб
12:00
минуты: 46' - 90'
Торпедо
1
Шинник
1
минуты: 46' - 90'
20.03.2012
20 марта 2012
вт
16:00
Урал
0 : 1
Шинник
20.03.2012
20 марта 2012
вт
16:00
минуты: 82' - 90'
Урал
0
Шинник
1
минуты: 82' - 90'
12.03.2012
12 марта 2012
пн
17:00
Динамо
0 : 1
Шинник
12.03.2012
12 марта 2012
пн
17:00
был в запасе
Динамо
0
Шинник
1
был в запасе
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
17:30
Шинник
1 : 0
Черноморец
85'
85'
85'
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
17:30
минуты: 46' - 90'
Шинник
1
Черноморец
0
минуты: 46' - 90'
1.11.2011
1 нояб. 2011
вт
18:00
Шинник
5 : 0
Динамо
1.11.2011
1 нояб. 2011
вт
18:00
был в запасе
Шинник
5
Динамо
0
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
14:00
Оренбург
1 : 2
Шинник
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
14:00
минуты: 90' - 90'
Оренбург
1
Шинник
2
минуты: 90' - 90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
16:30
Урал
0 : 2
Шинник
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
16:30
был в запасе
Урал
0
Шинник
2
был в запасе
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
Луч
2 : 1
Шинник
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Шинник
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Шинник
0
был в запасе
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
Шинник
3 : 3
Сибирь
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
был в запасе
Шинник
3
Сибирь
3
был в запасе
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:30
Шинник
2 : 0
Енисей
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:30
минуты: 79' - 90'
Шинник
2
Енисей
0
минуты: 79' - 90'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:30
Торпедо
1 : 2
Шинник
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:30
был в запасе
Торпедо
1
Шинник
2
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Шинник
0 : 1
Мордовия
31'
31'
31'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 35'
Шинник
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 35'
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
18:00
Волгарь
1 : 1
Шинник
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 81'
Волгарь
1
Шинник
1
минуты: 1' - 81'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
17:30
Шинник
0 : 4
Торпедо
57'
57'
57'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Торпедо
4
минуты: 1' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
17:30
Шинник
1 : 0
Факел
34'
34'
34'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
17:00
Шинник
4 : 1
Химки
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
4
Химки
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
Динамо
0 : 1
Шинник
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
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