Мартин Кушев
№29
Нападающий
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Амкар
0 : 0
ЦСКА
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
минуты: 73' - 90'
Амкар
0
ЦСКА
0
минуты: 73' - 90'
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Амкар
3 : 1
Спартак-Нальчик
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 84' - 90'
Амкар
3
Спартак-Нальчик
1
минуты: 84' - 90'
6.11.2010 6 нояб. 2010 сб 14:00
Амкар
2 : 0
Ахмат
6.11.2010 6 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 77'
Амкар
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 77'
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 11:45
Томь
1 : 0
Амкар
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 11:45
минуты: 87' - 90'
Томь
1
Амкар
0
минуты: 87' - 90'
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 11:00
Амкар
1 : 2
Локомотив
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 11:00
минуты: 90' - 90'
Амкар
1
Локомотив
2
минуты: 90' - 90'
2.10.2010 2 окт. 2010 сб 13:00
Амкар
0 : 1
Динамо
2.10.2010 2 окт. 2010 сб 13:00
минуты: 87' - 90'
Амкар
0
Динамо
1
минуты: 87' - 90'
24.09.2010 24 сент. 2010 пт 17:00
Спартак
2 : 2
Амкар
24.09.2010 24 сент. 2010 пт 17:00
минуты: 90' - 90'
Спартак
2
Амкар
2
минуты: 90' - 90'
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 14:00
Амкар
2 : 1
Крылья Советов
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 14:00
был в запасе
Амкар
2
Крылья Советов
1
был в запасе
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 18:45
Рубин
3 : 0
Амкар
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 18:45
минуты: 1' - 69'
Рубин
3
Амкар
0
минуты: 1' - 69'
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:15
Амкар
1 : 0
Ростов
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:15
минуты: 42' - 90'
Амкар
1
Ростов
0
минуты: 42' - 90'
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 12:45
Сибирь
1 : 0
Амкар
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 12:45
минуты: 1' - 71'
Сибирь
1
Амкар
0
минуты: 1' - 71'
7.08.2010 7 авг. 2010 сб 19:00
Анжи
1 : 0
Амкар
7.08.2010 7 авг. 2010 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
30.07.2010 30 июля 2010 пт 20:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
30.07.2010 30 июля 2010 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2010 25 июля 2010 вс 15:30
Амкар
0 : 1
Сатурн
25.07.2010 25 июля 2010 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Сатурн
1
минуты: 1' - 90'
18.07.2010 18 июля 2010 вс 17:45
Ахмат
1 : 0
Амкар
18.07.2010 18 июля 2010 вс 17:45
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
10.07.2010 10 июля 2010 сб 17:15
Амкар
2 : 1
Томь
71'
71'
71'
10.07.2010 10 июля 2010 сб 17:15
71'
минуты: 1' - 90'
Амкар
2
Томь
1
минуты: 1' - 90'
26.04.2010 26 апр. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
26.04.2010 26 апр. 2010 пн 18:00
минуты: 82' - 90'
Крылья Советов
1
Амкар
1
минуты: 82' - 90'
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 15:15
Амкар
0 : 1
Рубин
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 17:30
Ростов
2 : 1
Амкар
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
3.04.2010 3 апр. 2010 сб 11:00
Амкар
3 : 1
Сибирь
3.04.2010 3 апр. 2010 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
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