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Мартин Кушев
№29
Нападающий
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Амкар
0 : 0
ЦСКА
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
минуты: 73' - 90'
Амкар
0
ЦСКА
0
минуты: 73' - 90'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Амкар
3 : 1
Спартак-Нальчик
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 84' - 90'
Амкар
3
Спартак-Нальчик
1
минуты: 84' - 90'
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Амкар
2 : 0
Ахмат
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 77'
Амкар
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 77'
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
11:45
Томь
1 : 0
Амкар
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
11:45
минуты: 87' - 90'
Томь
1
Амкар
0
минуты: 87' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
11:00
Амкар
1 : 2
Локомотив
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
11:00
минуты: 90' - 90'
Амкар
1
Локомотив
2
минуты: 90' - 90'
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
13:00
Амкар
0 : 1
Динамо
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
13:00
минуты: 87' - 90'
Амкар
0
Динамо
1
минуты: 87' - 90'
24.09.2010
24 сент. 2010
пт
17:00
Спартак
2 : 2
Амкар
24.09.2010
24 сент. 2010
пт
17:00
минуты: 90' - 90'
Спартак
2
Амкар
2
минуты: 90' - 90'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
14:00
Амкар
2 : 1
Крылья Советов
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
14:00
был в запасе
Амкар
2
Крылья Советов
1
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
18:45
Рубин
3 : 0
Амкар
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
18:45
минуты: 1' - 69'
Рубин
3
Амкар
0
минуты: 1' - 69'
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:15
Амкар
1 : 0
Ростов
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:15
минуты: 42' - 90'
Амкар
1
Ростов
0
минуты: 42' - 90'
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
12:45
Сибирь
1 : 0
Амкар
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
12:45
минуты: 1' - 71'
Сибирь
1
Амкар
0
минуты: 1' - 71'
7.08.2010
7 авг. 2010
сб
19:00
Анжи
1 : 0
Амкар
7.08.2010
7 авг. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
30.07.2010
30 июля 2010
пт
20:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
30.07.2010
30 июля 2010
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2010
25 июля 2010
вс
15:30
Амкар
0 : 1
Сатурн
25.07.2010
25 июля 2010
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Сатурн
1
минуты: 1' - 90'
18.07.2010
18 июля 2010
вс
17:45
Ахмат
1 : 0
Амкар
18.07.2010
18 июля 2010
вс
17:45
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
10.07.2010
10 июля 2010
сб
17:15
Амкар
2 : 1
Томь
71'
71'
71'
10.07.2010
10 июля 2010
сб
17:15
71'
минуты: 1' - 90'
Амкар
2
Томь
1
минуты: 1' - 90'
26.04.2010
26 апр. 2010
пн
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
26.04.2010
26 апр. 2010
пн
18:00
минуты: 82' - 90'
Крылья Советов
1
Амкар
1
минуты: 82' - 90'
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
15:15
Амкар
0 : 1
Рубин
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
17:30
Ростов
2 : 1
Амкар
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
11:00
Амкар
3 : 1
Сибирь
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
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