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Матч-центр
Моя команда
Александр Бухаров
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 марта 1985 (35) лет
Рост
193
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
Рубин
1 : 1
Уфа
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
минуты: 1' - 33'
Рубин
1
Уфа
1
минуты: 1' - 33'
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
Урал
2 : 1
Рубин
81'
81'
81'
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
минуты: 79' - 90'
Урал
2
Рубин
1
минуты: 79' - 90'
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
минуты: 61' - 90'
Крылья Советов
1
Рубин
0
минуты: 61' - 90'
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Арсенал
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:30
минуты: 64' - 90'
Рубин
0
Арсенал
0
минуты: 64' - 90'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
минуты: 60' - 90'
Енисей
1
Рубин
1
минуты: 60' - 90'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
16:30
Рубин
0 : 2
Ростов
16.03.2019
16 марта 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
16:30
ЦСКА
3 : 0
Рубин
9.03.2019
9 марта 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 71'
ЦСКА
3
Рубин
0
минуты: 1' - 71'
2.03.2019
2 марта 2019
сб
19:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
2.03.2019
2 марта 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 82'
Рубин
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 82'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
19:00
Зенит
1 : 2
Рубин
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
19:00
минуты: 84' - 90'
Зенит
1
Рубин
2
минуты: 84' - 90'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
65'
65'
65'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 78'
Рубин
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 78'
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
14:00
Оренбург
1 : 0
Рубин
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
14:00
минуты: 62' - 90'
Оренбург
1
Рубин
0
минуты: 62' - 90'
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
минуты: 76' - 90'
Рубин
1
Спартак
1
минуты: 76' - 90'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Уфа
0 : 0
Рубин
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Уфа
0
Рубин
0
минуты: 90' - 90'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
19:00
Рубин
1 : 0
Урал
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Рубин
1
Урал
0
был в запасе
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
19:30
минуты: 64' - 90'
Рубин
2
Крылья Советов
1
минуты: 64' - 90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Арсенал
2 : 2
Рубин
83'
83'
83'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Арсенал
2
Рубин
2
минуты: 46' - 90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
минуты: 72' - 90'
Рубин
1
Енисей
0
минуты: 72' - 90'
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:30
Ростов
1 : 1
Рубин
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:30
минуты: 77' - 90'
Ростов
1
Рубин
1
минуты: 77' - 90'
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
Рубин
1 : 1
ЦСКА
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
минуты: 73' - 90'
Рубин
1
ЦСКА
1
минуты: 73' - 90'
13.08.2018
13 авг. 2018
пн
20:00
Рубин
0 : 1
Зенит
13.08.2018
13 авг. 2018
пн
20:00
минуты: 1' - 46'
Рубин
0
Зенит
1
минуты: 1' - 46'
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