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Евгений Алдонин
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Волга
1 : 2
Урал
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
минуты: 1' - 60'
Волга
1
Урал
2
минуты: 1' - 60'
10.05.2014
10 мая 2014
сб
19:00
Ахмат
2 : 0
Волга
10.05.2014
10 мая 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Волга
0
минуты: 1' - 90'
2.05.2014
2 мая 2014
пт
15:30
Волга
0 : 1
Краснодар
2.05.2014
2 мая 2014
пт
15:30
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
Волга
2 : 1
Ростов
33'
33'
33'
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Волга
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
Волга
0 : 5
Динамо
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Динамо
5
минуты: 1' - 90'
7.04.2014
7 апр. 2014
пн
18:00
Локомотив
3 : 0
Волга
7.04.2014
7 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
3
Волга
0
минуты: 1' - 90'
31.03.2014
31 марта 2014
пн
19:45
ЦСКА
3 : 0
Волга
31.03.2014
31 марта 2014
пн
19:45
был в запасе
ЦСКА
3
Волга
0
был в запасе
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
Волга
0 : 1
Томь
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
был в запасе
Волга
0
Томь
1
был в запасе
10.03.2014
10 марта 2014
пн
13:00
Амкар
5 : 1
Волга
10.03.2014
10 марта 2014
пн
13:00
минуты: 1' - 69'
Амкар
5
Волга
1
минуты: 1' - 69'
7.12.2013
7 дек. 2013
сб
12:30
Волга
1 : 2
Крылья Советов
7.12.2013
7 дек. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Волга
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
17:30
Спартак
6 : 1
Волга
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
17:30
был в запасе
Спартак
6
Волга
1
был в запасе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
Анжи
0 : 0
Волга
16'
16'
16'
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
минуты: 1' - 86'
Анжи
0
Волга
0
минуты: 1' - 86'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:15
Кубань
4 : 0
Волга
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:15
минуты: 1' - 90'
Кубань
4
Волга
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
12:30
Волга
1 : 2
ЦСКА
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Волга
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
Крылья Советов
2 : 2
Волга
41'
41'
41'
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Волга
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
19:15
Волга
2 : 1
Рубин
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
19:15
минуты: 1' - 90'
Волга
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2013
4 окт. 2013
пт
18:00
Волга
0 : 2
Амкар
4.10.2013
4 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
Томь
1 : 0
Волга
42'
42'
42'
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Волга
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
Волга
2 : 1
Анжи
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Волга
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
14:45
Волга
0 : 1
Спартак
41'
41'
41'
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90'