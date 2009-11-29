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Камил Чонтофальски
№0
Вратарь
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Зенит
2 : 1
Спартак
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
был в запасе
Зенит
2
Спартак
1
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Рубин
0 : 0
Зенит
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
был в запасе
Рубин
0
Зенит
0
был в запасе
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
16:45
Зенит
2 : 0
Ахмат
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
16:45
был в запасе
Зенит
2
Ахмат
0
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
14:00
Солярис
1 : 0
Зенит
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
14:00
был в запасе
Солярис
1
Зенит
0
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:30
Зенит
2 : 2
Спартак-Нальчик
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:30
был в запасе
Зенит
2
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
17:30
Кубань
0 : 2
Зенит
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
17:30
был в запасе
Кубань
0
Зенит
2
был в запасе
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
17:30
Зенит
2 : 1
Динамо
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
17:30
был в запасе
Зенит
2
Динамо
1
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
13:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
13:00
был в запасе
Зенит
2
ЦСКА
0
был в запасе
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
17:30
Зенит
2 : 0
Ростов
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
17:30
был в запасе
Зенит
2
Ростов
0
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
15:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
15:00
был в запасе
Зенит
1
Локомотив
1
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:00
Амкар
2 : 4
Зенит
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:00
был в запасе
Амкар
2
Зенит
4
был в запасе
9.08.2009
9 авг. 2009
вс
15:15
Зенит
0 : 2
Томь
9.08.2009
9 авг. 2009
вс
15:15
был в запасе
Зенит
0
Томь
2
был в запасе
2.08.2009
2 авг. 2009
вс
16:15
Сатурн
2 : 2
Зенит
2.08.2009
2 авг. 2009
вс
16:15
был в запасе
Сатурн
2
Зенит
2
был в запасе
25.07.2009
25 июля 2009
сб
17:45
Зенит
0 : 0
Рубин
25.07.2009
25 июля 2009
сб
17:45
был в запасе
Зенит
0
Рубин
0
был в запасе
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
Ахмат
3 : 2
Зенит
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
3
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
12.07.2009
12 июля 2009
вс
13:00
Зенит
1 : 0
Солярис
12.07.2009
12 июля 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
Солярис
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2009
14 июня 2009
вс
18:00
Спартак-Нальчик
2 : 2
Зенит
14.06.2009
14 июня 2009
вс
18:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
2
Зенит
2
был в запасе
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
Зенит
2 : 0
Кубань
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
был в запасе
Зенит
2
Кубань
0
был в запасе
24.05.2009
24 мая 2009
вс
13:00
Динамо
1 : 0
Зенит
24.05.2009
24 мая 2009
вс
13:00
был в запасе
Динамо
1
Зенит
0
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
ЦСКА
2 : 1
Зенит
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
ЦСКА
2
Зенит
1
был в запасе
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