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Александр Самедов
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 июля 1984 (35) лет
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
5.05.2019
5 мая 2019
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 1
Уфа
5.05.2019
5 мая 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 34'
Крылья Советов
1
Уфа
1
минуты: 1' - 34'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:30
Зенит
4 : 2
Крылья Советов
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:30
был в запасе
Зенит
4
Крылья Советов
2
был в запасе
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Урал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
18:30
минуты: 77' - 90'
Крылья Советов
0
Урал
1
минуты: 77' - 90'
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
минуты: 1' - 44'
Крылья Советов
1
Рубин
0
минуты: 1' - 44'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:30
Краснодар
1 : 0
Крылья Советов
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
17:00
Оренбург
3 : 1
Крылья Советов
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
29.03.2019
29 марта 2019
пт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Арсенал
82'
82'
82'
29.03.2019
29 марта 2019
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 82'
Анжи
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 82'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
9.03.2019
9 марта 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 75'
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 75'
2.03.2019
2 марта 2019
сб
16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
2.03.2019
2 марта 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
20:00
Анжи
0 : 3
Спартак
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Анжи
0
Спартак
3
минуты: 76' - 90'
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Спартак
2
Локомотив
1
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
Спартак
3 : 1
Крылья Советов
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
был в запасе
Спартак
3
Крылья Советов
1
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 2
Урал
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Спартак
1
Урал
2
был в запасе
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
был в запасе
Рубин
1
Спартак
1
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:30
Спартак
2 : 3
Арсенал
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:30
был в запасе
Спартак
2
Арсенал
3
был в запасе
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
11:30
Енисей
2 : 3
Спартак
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
11:30
был в запасе
Енисей
2
Спартак
3
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Спартак
0 : 1
Ростов
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 64'
Спартак
0
Ростов
1
минуты: 1' - 64'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
19:00
ЦСКА
1 : 1
Спартак
40'
40'
40'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 67'
ЦСКА
1
Спартак
1
минуты: 1' - 67'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
19:00
Зенит
0 : 0
Спартак
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
19:00
минуты: 63' - 90'
Зенит
0
Спартак
0
минуты: 63' - 90'
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