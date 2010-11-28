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Малхаз Асатиани
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010
2009
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Локомотив
0 : 0
Рубин
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
был в запасе
Локомотив
0
Рубин
0
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Ростов
1
Локомотив
2
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
16:15
Локомотив
1 : 1
Сибирь
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
16:15
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
16:15
Локомотив
1 : 0
Анжи
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
16:15
минуты: 46' - 90'
Локомотив
1
Анжи
0
минуты: 46' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
11:00
Амкар
1 : 2
Локомотив
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
11:00
был в запасе
Амкар
1
Локомотив
2
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
19:45
Локомотив
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
19:45
был в запасе
Локомотив
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
19:45
был в запасе
Сатурн
0
Локомотив
1
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:00
Локомотив
1 : 0
ЦСКА
69'
69'
69'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
15:00
Локомотив
0 : 3
Зенит
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
15:00
был в запасе
Локомотив
0
Зенит
3
был в запасе
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
15:00
Динамо
3 : 0
Локомотив
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
3
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
15.08.2010
15 авг. 2010
вс
20:20
Локомотив
2 : 3
Спартак
13'
13'
13'
15.08.2010
15 авг. 2010
вс
20:20
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90'
7.08.2010
7 авг. 2010
сб
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
7.08.2010
7 авг. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
1.08.2010
1 авг. 2010
вс
20:00
Локомотив
0 : 1
Ростов
1.08.2010
1 авг. 2010
вс
20:00
был в запасе
Локомотив
0
Ростов
1
был в запасе
25.07.2010
25 июля 2010
вс
13:15
Сибирь
2 : 2
Локомотив
25.07.2010
25 июля 2010
вс
13:15
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
10.07.2010
10 июля 2010
сб
19:30
Анжи
1 : 2
Локомотив
10.07.2010
10 июля 2010
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
15.05.2010
15 мая 2010
сб
13:00
Локомотив
2 : 0
Амкар
15.05.2010
15 мая 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2010
11 мая 2010
вт
17:15
Спартак-Нальчик
1 : 1
Локомотив
11.05.2010
11 мая 2010
вт
17:15
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
5.05.2010
5 мая 2010
ср
17:45
Локомотив
0 : 1
Сатурн
5.05.2010
5 мая 2010
ср
17:45
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Сатурн
1
минуты: 1' - 90'
1.05.2010
1 мая 2010
сб
15:15
Ахмат
0 : 0
Локомотив
1.05.2010
1 мая 2010
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:30
Локомотив
2 : 1
Томь
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Томь
1
минуты: 1' - 90'
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