Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
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Сайт
www.fc-heidenheim.de/
Страна
Германия
Стадион
Войс-Арена
Тренер
Франк Шмидт
Ф. Шмидт
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
19
Йонас Ференбах Й. Ференбах
Защ
24
0
0
0
0
0
10
Тим Кляйнденст Т. Кляйнденст
Нап
24
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
0
полузащитников
1
нападающий