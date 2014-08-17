Иллертиссен

Иллертиссен
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Страна
Германия
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Состав
Результаты
Результаты
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 15:30
Иллертиссен
2 : 3
Вердер
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 15:30
1 раунд
Иллертиссен
2
Вердер
3
Германия. Кубок , 1 раунд
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