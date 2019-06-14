Катар
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Феликс Санчес
Ф. Санчес
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Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки
#Кубок Америки
14 июня 2019, 23:23
Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
#Кубок Америки
13 июня 2019, 20:32
# новости спорта
Австралия и Катар отказались от участия в Кубке Америке по футболу из-за расписания
23 февраля, 21:50
ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря
15 июля 2020, 16:10
Колумбия раньше всех вышла в плей-офф Копы. Сапата забил на одной минуте и Аргентине, и Катару
20 июня 2019, 02:35