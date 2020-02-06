Никарагуа
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Первый русский футболист в Никарагуа. Раньше играл в Испании и фоткался с Кокориным
#Никита Солодченко
06 февраля 2020, 12:57
# новости спорта
Трех игроков сборной Никарагуа выгнали за вызов проституток после поражения 0:4 на Кубке КОНКАКАФ
20 июня 2019, 22:40