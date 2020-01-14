Экваториальная Гвинея
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Новый тренер «Барселоны» работал в Экваториальной Гвинее. Насмотрелся на разруху и не получил никаких денег
#Кике Сетьен
14 января 2020, 16:22