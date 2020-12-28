Боливия
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Эдуардо Вильегас
Э. Вильегас
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🐶 Футболист вынес собаку с поля. А потом приютил ее, когда узнал, что она попала в аварию
#Боливия
28 декабря 2020, 17:20
Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
#Боливия
13 октября 2020, 13:37
# новости спорта
Впервые с 2016 года в отборе на ЧМ за сборную Аргентины забил не Месси
14 октября 2020, 10:45
Роберто Фирмино забил два гола Боливии – столько же он забил в последних 24 матчах за «Ливерпуль»
10 октября 2020, 23:00
Странный старт Кубка Америки: Бразилия в нетрадиционной форме, долго не могла забить, у Коутиньо дикая цифра по отборам
15 июня 2019, 10:17