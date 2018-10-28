Зенит-2 - Тюмень: 28 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
0:0

Зенит-2 - Тюмень: 28 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
28 окт. 2018, 17:00 МСК
28.10.2018, 17:00 МСК
воскресенье
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Составы

Зенит-2
мин
-
Терентьев
Денис Терентьев
90
Тюмень
мин
-
Теленков
Никита Теленков
90

События

Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Денис Терентьев
90'
48'
Желтая карточка
Никита Теленков

Прошлые матчи

19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:00
Тюмень
1 : 2
Зенит-2
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:00
Тюмень
1
Зенит-2
2
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Зенит-2
0 : 0
Тюмень
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Зенит-2
0
Тюмень
0
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 11:30
Зенит-2
1 : 2
Тюмень
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 11:30
Зенит-2
1
Тюмень
2
22.07.2017 22 июля 2017 сб 14:00
Тюмень
2 : 2
Зенит-2
22.07.2017 22 июля 2017 сб 14:00
Тюмень
2
Зенит-2
2
09.11.2016 09 нояб. 2016 ср 17:00
Тюмень
1 : 0
Зенит-2
09.11.2016 09 нояб. 2016 ср 17:00
Тюмень
1
Зенит-2
0
23.07.2016 23 июля 2016 сб 16:00
Зенит-2
1 : 0
Тюмень
23.07.2016 23 июля 2016 сб 16:00
Зенит-2
1
Тюмень
0
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:00
Зенит-2
4 : 2
Тюмень
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:00
Зенит-2
4
Тюмень
2
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 16:00
Тюмень
2 : 1
Зенит-2
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 16:00
Тюмень
2
Зенит-2
1

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