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Зенит-2 VS Тюмень
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Зенит-2 - Тюмень: 28 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
0:0
Зенит-2 - Тюмень: 28 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 19 тур
ФНЛ,
19 тур
Россия
28 окт. 2018, 17:00 МСК
28.10.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Зенит-2
мин
-
Терентьев
Денис Терентьев
90
Тюмень
мин
-
Теленков
Никита Теленков
90
События
Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Денис Терентьев
90'
48'
Желтая карточка
Никита Теленков
Прошлые матчи
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:00
Тюмень
1 : 2
Зенит-2
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:00
Тюмень
1
Зенит-2
2
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Зенит-2
0 : 0
Тюмень
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Зенит-2
0
Тюмень
0
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
11:30
Зенит-2
1 : 2
Тюмень
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
11:30
Зенит-2
1
Тюмень
2
22.07.2017
22 июля 2017
сб
14:00
Тюмень
2 : 2
Зенит-2
22.07.2017
22 июля 2017
сб
14:00
Тюмень
2
Зенит-2
2
09.11.2016
09 нояб. 2016
ср
17:00
Тюмень
1 : 0
Зенит-2
09.11.2016
09 нояб. 2016
ср
17:00
Тюмень
1
Зенит-2
0
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
Зенит-2
1 : 0
Тюмень
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
Зенит-2
1
Тюмень
0
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
Зенит-2
4 : 2
Тюмень
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
Зенит-2
4
Тюмень
2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
16:00
Тюмень
2 : 1
Зенит-2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
16:00
Тюмень
2
Зенит-2
1
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