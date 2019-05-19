Тюмень - Зенит-2: 19 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Вотинов 87
1:2

Тюмень - Зенит-2: 19 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
Маркин 77
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
19 мая 2019, 13:00 МСК
19.05.2019, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Тюмень
мин
-
Теленков
Никита Теленков
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
87'
87'
90
Зенит-2
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
77'
77'
90

События

Матч окончен 1:2
ГОЛ! 1:1
Максим Вотинов
87'
77'
ГОЛ! 0:1
Михаил Маркин
Желтая карточка
Никита Теленков
27'

Прошлые матчи

19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:00
Тюмень
1 : 2
Зенит-2
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:00
Тюмень
1
Зенит-2
2
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Зенит-2
0 : 0
Тюмень
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Зенит-2
0
Тюмень
0
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 11:30
Зенит-2
1 : 2
Тюмень
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 11:30
Зенит-2
1
Тюмень
2
22.07.2017 22 июля 2017 сб 14:00
Тюмень
2 : 2
Зенит-2
22.07.2017 22 июля 2017 сб 14:00
Тюмень
2
Зенит-2
2
09.11.2016 09 нояб. 2016 ср 17:00
Тюмень
1 : 0
Зенит-2
09.11.2016 09 нояб. 2016 ср 17:00
Тюмень
1
Зенит-2
0
23.07.2016 23 июля 2016 сб 16:00
Зенит-2
1 : 0
Тюмень
23.07.2016 23 июля 2016 сб 16:00
Зенит-2
1
Тюмень
0
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:00
Зенит-2
4 : 2
Тюмень
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:00
Зенит-2
4
Тюмень
2
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 16:00
Тюмень
2 : 1
Зенит-2
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 16:00
Тюмень
2
Зенит-2
1

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