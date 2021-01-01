Жемчужина - Асмарал: 13 марта 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
0:0

Жемчужина - Асмарал: 13 марта 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Асмарал
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
13 марта 1993, -:- МСК
13.03.1993, -:- МСК
суббота
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События

Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

07.11.1993 07 нояб. 1993 вс -:-
Асмарал
3 : 5
Жемчужина
07.11.1993 07 нояб. 1993 вс -:-
Асмарал
3
Жемчужина
5
13.03.1993 13 марта 1993 сб -:-
Жемчужина
0 : 0
Асмарал
13.03.1993 13 марта 1993 сб -:-
Жемчужина
0
Асмарал
0