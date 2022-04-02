Волгарь - Текстильщик: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Волгарь
Астрахань
-:-

Волгарь - Текстильщик: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Текстильщик
Иваново
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
2 апр. 2022, -:- МСК
2.04.2022, -:- МСК
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Предварительный состав

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Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов
Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
76
Агеев
Александр Агеев
1
Смирнов
Алексей Смирнов
20
Альшанский
Валерий Альшанский
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
71
Бачинский
Максим Бачинский
95
Губочкин
Алексей Губочкин
57
Мнацаканян
Альберт Мнацаканян
17
Фомин
Денис Фомин
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
55
Морозов
Юрий Морозов
-
88
Обивалин
Сергей Обивалин
-
22
Маричев
Евгений Маричев
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
5
Сметанкин
Александр Сметанкин
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
Главный тренер
Сергей Павлов

Прошлые матчи

07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
1 : 1
Волгарь
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
1
Волгарь
1
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 17:30
Волгарь
0 : 0
Текстильщик
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 17:30
Волгарь
0
Текстильщик
0

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