Волгарь - Шинник: 23 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Волгарь
Астрахань
2:0

Волгарь - Шинник: 23 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
23 июля 2016, 18:00 МСК
23.07.2016, 18:00 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Шинник
2 : 1
Волгарь
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Шинник
2
Волгарь
1
17.03.2018 17 марта 2018 сб 14:00
Шинник
1 : 1
Волгарь
17.03.2018 17 марта 2018 сб 14:00
Шинник
1
Волгарь
1
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Волгарь
0 : 1
Шинник
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Волгарь
0
Шинник
1
09.11.2016 09 нояб. 2016 ср 18:30
Шинник
1 : 1
Волгарь
09.11.2016 09 нояб. 2016 ср 18:30
Шинник
1
Волгарь
1
23.07.2016 23 июля 2016 сб 18:00
Волгарь
2 : 0
Шинник
23.07.2016 23 июля 2016 сб 18:00
Волгарь
2
Шинник
0
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 17:30
Волгарь
4 : 0
Шинник
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 17:30
Волгарь
4
Шинник
0
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:00
Шинник
3 : 3
Волгарь
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:00
Шинник
3
Волгарь
3
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 19:00
Шинник
1 : 1
Волгарь
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 19:00
Шинник
1
Волгарь
1
19.07.2014 19 июля 2014 сб 18:00
Волгарь
1 : 1
Шинник
19.07.2014 19 июля 2014 сб 18:00
Волгарь
1
Шинник
1
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 17:00
Волгарь
1 : 1
Шинник
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 17:00
Волгарь
1
Шинник
1
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 18:00
Шинник
1 : 1
Волгарь
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 18:00
Шинник
1
Волгарь
1
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 18:00
Волгарь
1 : 1
Шинник
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 18:00
Волгарь
1
Шинник
1
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:30
Шинник
3 : 0
Волгарь
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:30
Шинник
3
Волгарь
0
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 17:30
Шинник
2 : 0
Волгарь
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 17:30
Шинник
2
Волгарь
0
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 17:30
Волгарь
0 : 1
Шинник
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 17:30
Волгарь
0
Шинник
1
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 17:00
Шинник
0 : 0
Волгарь
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 17:00
Шинник
0
Волгарь
0
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 15:00
Волгарь
0 : 0
Шинник
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 15:00
Волгарь
0
Шинник
0

Новости

Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
03 октября 2020, 15:16
Везде опять обсуждают Сутормина. Оказалось, «Зенит» купил его за 50 тысяч рублей
#Алексей Сутормин
20 августа 2019, 19:05
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43
# Новости матча
Лучший отыгрыш по трансферу Сутормина. Есть котик, картошка фри и печаль
21 августа 2019, 12:30