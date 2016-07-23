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Евро-2020
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Волгарь VS Шинник
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Волгарь - Шинник: 23 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
2:0
Волгарь - Шинник: 23 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 3 тур
ФНЛ,
3 тур
Россия
23 июля 2016, 18:00 МСК
23.07.2016, 18:00 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Шинник
2 : 1
Волгарь
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Шинник
2
Волгарь
1
17.03.2018
17 марта 2018
сб
14:00
Шинник
1 : 1
Волгарь
17.03.2018
17 марта 2018
сб
14:00
Шинник
1
Волгарь
1
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Волгарь
0 : 1
Шинник
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Волгарь
0
Шинник
1
09.11.2016
09 нояб. 2016
ср
18:30
Шинник
1 : 1
Волгарь
09.11.2016
09 нояб. 2016
ср
18:30
Шинник
1
Волгарь
1
23.07.2016
23 июля 2016
сб
18:00
Волгарь
2 : 0
Шинник
23.07.2016
23 июля 2016
сб
18:00
Волгарь
2
Шинник
0
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
17:30
Волгарь
4 : 0
Шинник
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
17:30
Волгарь
4
Шинник
0
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
Шинник
3 : 3
Волгарь
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
Шинник
3
Волгарь
3
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
19:00
Шинник
1 : 1
Волгарь
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
19:00
Шинник
1
Волгарь
1
19.07.2014
19 июля 2014
сб
18:00
Волгарь
1 : 1
Шинник
19.07.2014
19 июля 2014
сб
18:00
Волгарь
1
Шинник
1
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
17:00
Волгарь
1 : 1
Шинник
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
17:00
Волгарь
1
Шинник
1
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:00
Шинник
1 : 1
Волгарь
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:00
Шинник
1
Волгарь
1
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
18:00
Волгарь
1 : 1
Шинник
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
18:00
Волгарь
1
Шинник
1
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
Шинник
3 : 0
Волгарь
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
Шинник
3
Волгарь
0
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
Шинник
2 : 0
Волгарь
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
Шинник
2
Волгарь
0
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Волгарь
0 : 1
Шинник
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Волгарь
0
Шинник
1
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
17:00
Шинник
0 : 0
Волгарь
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
17:00
Шинник
0
Волгарь
0
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
15:00
Волгарь
0 : 0
Шинник
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
15:00
Волгарь
0
Шинник
0
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