Волгарь - Олимп-Долгопрудный: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Волгарь
Астрахань
-:-

Волгарь - Олимп-Долгопрудный: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
25 сент. 2021, -:- МСК
25.09.2021, -:- МСК
суббота
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Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов
Олимп-Долгопрудный
мин
-
A. Gorbanets
A. Gorbanets
Главный тренер
Андрей Мещанинов

Новости

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#Михаил Кержаков
03 октября 2020, 15:16
Везде опять обсуждают Сутормина. Оказалось, «Зенит» купил его за 50 тысяч рублей
#Алексей Сутормин
20 августа 2019, 19:05
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#РПЛ
07 июня 2019, 13:43
# Новости матча
Лучший отыгрыш по трансферу Сутормина. Есть котик, картошка фри и печаль
21 августа 2019, 12:30