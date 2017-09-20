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Кубок России
Тюмень VS Тосно
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Тюмень - Тосно: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:2
Тюмень - Тосно: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Тосно
Тосно
Палиенко 34
Палиенко 38
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
Россия
20 сент. 2017, 17:00 МСК
20.09.2017, 17:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Составы
Подробнее
Тюмень
мин
-
Шакуро
Павел Шакуро
90
Тосно
мин
-
Палиенко
Максим Палиенко
34'
38'
34', 38'
90
-
Кутин
Денис Кутин
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
События
Матч окончен 1:2
85'
Желтая карточка
Денис Кутин
Конец первого тайма (0:2)
38'
ГОЛ! 0:2
Максим Палиенко
34'
ГОЛ! 0:1
Максим Палиенко
Желтая карточка
Павел Шакуро
31'
26'
Желтая карточка
Сергей Сухарев
Начало матча
Прошлые матчи
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
17:00
Тюмень
1 : 2
Тосно
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
17:00
Тюмень
1
Тосно
2
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
Тосно
2 : 2
Тюмень
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
Тосно
2
Тюмень
2
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
16:30
Тюмень
1 : 2
Тосно
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
16:30
Тюмень
1
Тосно
2
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
13:00
Тосно
2 : 4
Тюмень
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
13:00
Тосно
2
Тюмень
4
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
1
Тосно
0
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
Тюмень
2 : 1
Тосно
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
Тюмень
2
Тосно
1
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1
Тюмень
0
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