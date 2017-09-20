Тюмень - Тосно: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:2

Тюмень - Тосно: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Тосно
Тосно
Палиенко 34
Палиенко 38
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

Россия
20 сент. 2017, 17:00 МСК
20.09.2017, 17:00 МСК
среда
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События

Матч окончен 1:2
85'
Желтая карточка
Денис Кутин
Конец первого тайма (0:2)
38'
ГОЛ! 0:2
Максим Палиенко
34'
ГОЛ! 0:1
Максим Палиенко
Желтая карточка
Павел Шакуро
31'
26'
Желтая карточка
Сергей Сухарев
Начало матча

Прошлые матчи

20.09.2017 20 сент. 2017 ср 17:00
Тюмень
1 : 2
Тосно
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 17:00
Тюмень
1
Тосно
2
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
Тосно
2 : 2
Тюмень
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
Тосно
2
Тюмень
2
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 16:30
Тюмень
1 : 2
Тосно
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 16:30
Тюмень
1
Тосно
2
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 13:00
Тосно
2 : 4
Тюмень
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 13:00
Тосно
2
Тюмень
4
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 17:00
Тюмень
1
Тосно
0
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
Тюмень
2 : 1
Тосно
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
Тюмень
2
Тосно
1
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
Тосно
1
Тюмень
0

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